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محافظ الشرقية: "كومسيون طبى" لفحص تظلمات 650 من متحدى الإعاقة

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محافظ الشرقية: "كومسيون طبى" لفحص تظلمات 650 من متحدى الإعاقة محافظ الشرقية: "كومسيون طبى" لفحص تظلمات 650 من متحدى الإعاقة

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، محافظ الشرقية، البدء فى إجراء الكشف الطبى على 650 من متحدى الإعاقة بالمحافظة، يوم السبت القادم، لبحث تظلماتهم ومدى مطابقة شهادات التأهيل المهنى التى حصلوا عليها، للانتهاء من إجراءات التعيين ضمن المسابقة الأخيرة بالتربية والتعليم، والتى تضمنت 1950 درجة مالية لمتحدى الإعاقة.

وأشار "عبد العزيز" إلى أنه فى حالة تعثر حضور اللجنة الطبية من الإدارة المركزية للتأمين الصحى بالقاهرة، للظروف الأمنية، فسوف يتم تشكيل لجنة من القومسيون الطبى بالشرقية، للبدء فى فحص المعاقين بداية من السبت القادم ولمدة أسبوع.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لأقصى درجة لذوى الإعاقة، لأنهم فئة ضعيفة وتستحق دعم المجتمع بأكمله، محذرًا من نشر أى بيانات مغلوطة على صفحات التواصل الاجتماعى بذات الموضوع، حيث تلاحظ مؤخراً نشر بيانات كاذبة تساعد على هياج المعاقين، وتكدر السلم والأمن العام، مؤكداً على ضرورة توخى الحذر والدقة فى نشر.

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مصر 365