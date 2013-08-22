مصرع عامل بطلق ناري في خصومة ثآرية بالعسيرات بسوهاج‎

لقي عامل مصرعه بطلق ناري بالبطن في خصومة ثآرية بين عائلتي ” الحساسنه ، العمارنه ” بناحية قرية الرشايدة بمركز العسيرات .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة العسيرات ، يفيد بورود معلومات عن إطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي بناحية قرية الرشايدة بدائرة المركز .

بالأنتقال والفحص تبين إصابة المدعو ثروت سليمان محمد 37 سنة عامل ، ينتمي ” لعائلة الحساسنة ” بطلق ناري بالبطن وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفي عقب ذلك .

وبسؤال شقيق المتوفي أكرم سليمان 32 سنة كهربائي إتهم المدعو محسن عبد العزيز ينتمي ” لعائلة العمارنه ” جاري ضبطه ، بإطلاق أعيرة نارية كانت بحوزته نتج عنه إصابة المذكور ووفاته أخذاً بالثأر .

كما يشار إلي وجود خصومة ثأرية بين العائلتين في واقعة المحضر رقم 2648 جنح المركز لسنة 2013 والناجم عنها مقتل المدعو محمود عبد العزيز شقيق المتهم وإتهم في مقتله المدعو حسين عبد الحكيم ينتمي لعائلة الحساسنه في 1/8/2013 .

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة سوهاج العام ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1532إداري المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .