أهالى أسيوط يتهمون إمامين بالتحريض على العنف

أسيوط - محمد ممدوح: الخميس , 22 أغسطس 2013 10:09

حرر أهالى قرية موشا, وديروط الشريف بمحافظة أسيوط محضرين ضد إمامين مسجد لإلقاءهما خطب تحرض على العنف ضد الكنائس والأقباط وقوات الجيش والشرطة.

تلقى اللواء ابوالقاسم ابوضيف مدير أمن أسيوط بلاغين يفيد بقيام "يحيي. س.ع" ـ إمام مسجد لطف الله ـ بقرية موشا دائرة المركز, و"سعد.م.ح" من عائلة السدارحة , وإمام مسجد الجهاد بقرية ديروط الشريف التابعه لمركز ديروط.

> بإلقاءهما خطب تدعوا إلي التحريض على العنف ضد الكنائس وأبناء الطائفة المسيحية,والقيام بأعمال عنف ضد قوات الشرطة,كذلك التحريض على كراهية أبناء الطائفة المسيحية والتعدي على دور العبارة الخاصة بهم .

> وتحرر عن ذلك المحضر رقم3506 إداري مركز أسيوط , و3064إداري مركز ديروط.

> وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعتين وملاحظة الحالة, وجار استدعاء المشكو فى حقهما.