أسبوع معايشة يحسم انضمام جمعة ورفعت إلى بورتو

وافق مجلس إدارة إنبي على طلب نادي بورتو خضوع الثنائي صالح جمعة وأحمد رفعت لاعبا وسط منتخب الشباب لفترة معايشة في الفريق البرتغالي.

وقال محمد بدر رئيس نادي إنبي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "وصلنا طلبا من بورتو بخصوص صالح جمعة وأحمد رفعت، ليخضعا لفترة معايشة لمدة أسبوع".

وكان رفعت وجمعة قد خضعا لفترات معايشة في أكتر من فريق أوروبي مثل بازل وبروسيا دورتموند ولكن لم يلفتا الأنظار أو تتطور المفاوضات بشكل جدي.

وأضاف بدر "سننهي إجراءات سفرهما خلال أسبوع على الأكثر، ثم يسافرا بعد ذلك للبرتغال".

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية بنهاية الشهر الجاري في 31 أغسطس في أوروبا.

وبدأ الدوري البرتغالي منذ جولة واحدة وفاز بورتو في أولى مبارياته على فيتوريا سيتوبال 3-1، في مشوار حفاظه على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.