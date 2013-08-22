النيابة العامة تطلب من الجيش الاستعلام عن اقتحام مقر المحكمة العسكرية ببنى سويف

أمر المستشار محمد بسيونى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف باشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف بطلب تحريات الامن الوطنى فى احراق مدرسة الراهبات و10 منشأت حكومية هى 4 اقسام شرطة بنى سويف والواسطى وسمسطا وببا ومبنى الامن الوطنى بشارع عبدالسلام عارف ومبنى محكمة بنى سويف الابتدائية ومبنى ديوان المحافظة والبوابة الاليكترونية ومبنى استراحة المحافظة وجراج المحافظة واقتحام 3 بنوك منهم بنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك باركليز واجرى كول وادارة الجوزات التابع لمديرية امن بنى سويف ومجلس مدينة بنى سويف والمجلس المحلى التابع للمحافظة ونادى الشرطة والنادى الرياضى ومبنى القوى العاملة .

وطلبت النيابة ندب خبراء المعمل الجنائى لتصوير المنشات ومعاينتها كما يكلف مامورى اقشام الشرطة المحترقة بالاستعلام عن التقارير الطبية للقتلى والمصابين .

وطلبت النيابة العامة أيضاً من النيابة العسكرية الاستعلام عن سرقة (مدرعة ) تابعة للقوات المسلحة من امام المحافظة والاستعلام عن اقتحام مبنى مقر المحكمة العسكرية بمدينة بنى سويف من عدمه وامرت النيابة باستدعاء مامورى اقسام الشرطة لسماع اقوالهم فى الاحداث التى وقعت داخل اقسامهم واستدعاء السكرتير العام لسماع اقواله فى حريق المحافظة والمبانى الملحقة والتابعة له .