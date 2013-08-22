تمرد : لن نبيع ضمائرنا و مبادئنا و لن نتخلى عن شعبنا العظيم

أكد حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد، علي انه منذ أن قامت الحركة وهى تعتمد على أنها حركة شعبية ملك الشعب المصرى وفى القلب منه القوى السياسية.مشدداً على أنه فى إطار حملة التشويه التى تتعرض إليها “تمرد” يجب تذكير الجميع بأننا من ناضل ضد مبارك وضد مجلس طنطاوى وسامى عنان الذى تحالف مع الإخوان والأمريكان وضد محمد مرسى، وضد كل من جار على أهداف وحقوق الثورة من عيش وحرية وعدالة إجتماعية واستقلال وطنى.

> وأضاف شاهين عبر صفحته الرسمية علي “الفيسبوك”، ردا علي حملة التشويه التي تتعرض لها تمرد وسرقة الصفحة الرسمية لها على الـ”فيسبوك”، قائلاً “نحن لن نبيع ضمائرنا ومبادئنا ولن نتخلى عن شعبنا العظيم ولن نركع إلا لله، وتلك هى أهدافنا التى لن ننحاز عنها لأنها نابعة عن إرادة شعب قام بثورة عظيمة كانت بدايتها فى 25 يناير وامتددت إلى موجة 30 يونيو العظيمة.

> كما أشار الي انه وإن اختلف معهم البعض فى تأييد الفريق أول عبد الفتاح السيسى، فهذا ليس إلا تأييد الجيش مصر الذى انحياز للإرادة الشعبية، التى تمثلت فى أكبر حشود عرفتها البشرية وأدى واجبه الوطنى المنوط به، وأتى هذا عن طريق جرأته فى التعامل مع إرهاب الجماعة الذى وقع على الشعب المصرى وأراد تنفيذ مخطط حكم مصر أو حرق مصر، والذى رضخ له الكثيرون من قبله.

> وتابع “على الجميع أن يتذكر أننا أول من طالبنا بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية وهذا ما حدث بالفعل فنحن لن ننحاز عن مبادئنا وعقارب الساعة لن ترجع إلا الخلف، ونرى أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد هو إستكمال خارطة الطريق ووضع دستور يمثل كل المصريين ويحفظ حق الدولة المدنية وحقوق الثورة فعقارب الساعة لن ترجع إلى الخلف”.

> كما شدد علي ات تمرد ليس فقط لسقوط مرسي، تمرد هى تمرد الشعب عن كل ماهو ضد ارادة الشعب ، تمرد هى محاربة الفساد فى كل مكان وكل زمان.