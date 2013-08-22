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30 فعالية شبابية وعائلية احتفالاً باليوم الوطني في الأحساء

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30 فعالية شبابية وعائلية احتفالاً باليوم الوطني في الأحساء 30 فعالية شبابية وعائلية احتفالاً باليوم الوطني في الأحساء

    أوضح مدير مكتب رعاية الشباب المشرف العام على الفعاليات الشبابية في اليوم الوطني ال 83 في الأحساء يوسف بن صالح الخميس أن الاحساء ستشهد تنظيم 30 نشاطاً شبابياً وعائلياً جاذباً احتفاء بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، تؤكدان أهمية مشاركة جميع الجهات في إبراز هذا اليوم والتنويع في فعالياته.

وبين أن الاحتفال ينطلق في ال 17 من ذي القعدة المقبل 23 سبتمبر، في عدد من المواقع، سعياً إلى إتاحة الفرصة لجميع أهالي وشباب الأحساء للمشاركة في هذه الفعاليات، لافتاً إلى أن المواقع ستشمل متنزه الملك عبدالله البيئي للعائلات وتشرف عليه أمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل، وملعب إدارة التربية والتعليم، وقصر إبراهيم الأثري للعائلات بمشاركة رعاية الشباب وجمعية الثقافة والفنون وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار، ونادي الفتح الرياضي الذي سيخصص للشبان، إضافة إلى ساحة الاحتفالات في قرية الكلابية.

ولفت الخميس إلى أن تنظيم المكتب الرئيس لرعاية الشباب لاحتفالات اليوم الوطني بهذه الصورة الكبيرة والتنوع في البرامج يأتي ضمن توجيهات سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، وستشمل "أوبريتا" وطنيا وفنونا وحرفا شعبية، والعابا ومسابقات ثقافية وحركية، وقصائد شعرية وإنشادية، إلى جانب عروض السيارات المعدلة والدرجات النارية، والعاب الذكاء والخفة، ومسابقة الزي الوطني والألعاب النارية والمسرحيات والحوارات الأسرية والشبابية.

ودعا الخميس في ختام حديثة شباب الأحساء الي استثمار مثل هذه المناسبات الوطنية في إبراز حبهم لوطنهم وقياداتهم، من خلال ضبط انفسهم أثناء مشاركتهم في هذه المناسبة لدى قيادتهم السيارات أو المشاركة في مواقع الاحتفالات.

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