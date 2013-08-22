أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

موقف الملك عبدالله الشجاع في دعم مصر سيذكره التاريخ بكل شرف واعتزاز

Google+ Print
موقف الملك عبدالله الشجاع في دعم مصر سيذكره التاريخ بكل شرف واعتزاز موقف الملك عبدالله الشجاع في دعم مصر سيذكره التاريخ بكل شرف واعتزاز

    ثمن القسيس رياض جرجور الأمين العام للفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعم لمصر وإعلانه التاريخي بوقوف المملكة حكومة وشعبا مع شقيقتها في وجه مخطط الإرهاب والضلال والفتنة، الذي تدعمه قوى خارجية حاقدة تريد إشعال الفتنة حتى لا تقوم لمصر قائمة واصفا موقف الملك عبدالله بالشجاع والذي قلما تجد زعيما عربيا يستشعر الخطر الذي يحوم في الأمة العربية والإسلامية موضحا بأن الشعوب العربية ستذكر هذا الموقف المشرف الذي تبنته المملكة بكثير من الإعتزاز والتقدير.

وقال جرجور في تصريح ل"الرياض": إن هذا الدعم يؤكد على موقف المملكة الثابت الذي يرفض العنف والإرهاب والضلال وفي تدخل دول إقليمية في الشأن المصري مبينا أن مبادرة المملكة ستساعد في تغيير الأمور للأفضل وستسهم في إيجاد حالة من التوافق لدى القوى السياسية التي ستأخذ في عين الإعتبار الرسالة الواضحة التي أعطت دعما كبيرا للحكومة المصرية ودفعة مهمة للسياسيين للعمل في كل الإتجاهات سويا لما يخدم .

وأضاف الأمين العام للفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي أن خارطة الطريق التي رسمتها المصرية سيتم تحقيقها بعد الدعم السعودي الذي استقبلته العديد من الدول بكثير من الإرتياح والترحيب نظرا لمكانة خادم الحرمين الشريفين ولدور المملكة في حلحلة الكثير من القضايا في العالم العربي.

وناشد جرجور بقية الدول العربية السير في الاتجاه الإيجابي البناء التي رسمته السياسة السعودية في دعم الشعب المصري في أزمته الراهنة مؤكدا على أن ما تقوم به المملكة في تعاملها مع القضايا العربية والإقليمية والدولية يثبت مدى النضج الذي أصبح سمة بارزة في نهجها السياسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر