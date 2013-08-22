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«هيفاء».. تفوز بتصميم طابع بريد اليوم الوطني

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«هيفاء».. تفوز بتصميم طابع بريد اليوم الوطني «هيفاء».. تفوز بتصميم طابع بريد اليوم الوطني

    أعلنت مؤسسة البريد السعودي أخيراً، عن فوز هيفاء خليل الدايل بالمركز الأول في مسابقة تصميم طابع اليوم الوطني للمملكة العربية للعام الجاري، فيما حصد المركز الثاني سعود بن محمد العتيبي والمركز الثالث محمد بن محمود موسى.

وقال المهندس سامي العويضي نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للخدمات البريدية، إن المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً، وبلغت التصاميم المشاركة 136 تصميما لنحوا 106 مصممين، أبدعوا وأسهموا في تقديم تصاميم تتوافق وأهمية مناسبة اليوم الوطني التي تصادف ال 23 من شهر سبتمبر كل عام.

وأضاف العويضي أن اللجنة الفنية في البريد اجتمعت أكثر من مرة لاختيار التصاميم الفائزة، مباركاً للفائزين الثلاثة فوزهم في المسابقة، ومؤكدا أنه سيتم التواصل مع الفائزين خلال الايام القريبة القادمة لتسليمهم جوائزهم.

يذكر أن جوائز المسابقة تبلغ 30 ألف ريال، يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 15 ألف ريال، والثاني على مبلغ 10 آلاف ريال، والثالث على خمسة آلاف ريال.

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