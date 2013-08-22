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جامعة سلمان تعلن أسماء المقبولين لبرنامج التعليم الموازي

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جامعة سلمان تعلن أسماء المقبولين لبرنامج التعليم الموازي جامعة سلمان تعلن أسماء المقبولين لبرنامج التعليم الموازي

    أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة سلمان بن عبدالعزيز أخيراً، أسماء الطلاب والطالبات المقبولين في برنامج التعليم الموازي للفصل الدراسي الأول من العام 1434 - 1435ه.

ودعت العمادة المقبولين والمقبولات إلى مراجعة مقر العمادة في المدينة الجامعية بالخرج ابتداء من الأربعاء الموافق 14 وحتى الإثنين ال 19 من الشهر الجاري، من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساء، مصطحبين معهم أصل شهادة الثانوية العامة مع صورتين منها، صورة عن الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة، إضافة إلى ثلاث صور شخصية للطلاب، موضحة إمكان الاطلاع على أسماء الطلاب والطالبات المقبولين في البرنامج على موقعها الإلكتروني.

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