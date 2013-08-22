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وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات.. بجامعة جازان

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وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات.. بجامعة جازان وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات.. بجامعة جازان

    أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف معيدين ومعيدات لحملة درجة البكالوريوس السعوديين في عدد من كليات الجامعة، وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن علي ربيع أن الجامعة ستبدأ استقبال طلبات المتقدمين على وظائف المعيدين والمعيدات بداية من يوم الأحد الموافق 18/10/1434ه وحتى يوم الأربعاء الموافق28/10/1434ه، مبينا أن على الراغبين في التنافس على شغل هذه الوظائف الاطلاع على الكليات والتخصصات المعنية بها وشروط وضوابط التقديم وذلك بزيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.jazanu.edu.sa.

ودعا الدكتور الربيع كل من تنطبق عليه الشروط والضوابط التقدم بطلبه إلكترونيا مرفقا به كامل الوثائق والمستندات المطلوبة، مؤكدا بأنه لن تقبل أي طلبات أو مستندات بأي طريقة أخرى.

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