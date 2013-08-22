20 دولة أوروبية تتفق على أهمية المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام»

اجمع عدد من الدول الأوروبية على أهمية المشروع الكشفي العالمي (رسل السلام) ودوره في نشر ثقافة الحوار وتعزيز السلام وحل الصراعات والمحافظة على البيئة وزيادة الوعي الصحي بين سكان المعمورة. جاء ذلك خلال عرض قدمه ممثلون لبعض الدول الاوروبية في المؤتمر الكشفي الاوربي ال 21 المنعقد حالياً في مدينة برلين بألمانيا الاتحادية، حيث عرضت تجاربها الايجابية في مجتمعاتها المحلية وما توصلوا اليه من نتائج تسهم في تحقيق رؤية المشروع الذي يرعاه ويدعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من ان يكون ثلثا كشافة العالم البالغ عددهم 31 مليون كشاف رسلا للسلام وان بمقدورهم تغيير العالم الى ما هو افضل بحلول عام 2020م.

وكانت 20 دولة اوروبية قد انضمت للمشروع الذي انطلق عام 2011 من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في محافظة ثول وقبلت مشاريعها بعد ان اتمت المتطلبات اللازمة للمشروع.

وكان المؤتمر الاوروبي ال 21 قد بدأ فعالياته مؤخراً بمشاركة 46 دولة واعضاء اللجنة الكشفية العالمية ومديري الاقاليم الكشفية حول العالم نوقشت في بدايته الكيفية التي ستعمل عليها دول اوروبا لاستمرارية الكشفية في تلبية احتياجات الشباب والاستجابة للتحديات التي يواجهونها في اوروبا اليوم، وكيف يمكن لهم من خلال خبراتهم تبادل افضل الممارسات وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للحركة على مدى الثلاث سنوات المقبلة. وناقش المؤتمرون خطة المنظمة الكشفية العالمية والتي ستكون ارضية للعمل المستقبلي في الاقليم الاوربي ووضع الاولويات الموضوعية مع الاهتمام بالتنوع والشمول وتمكين الشباب من المشاركة.