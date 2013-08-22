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صحة الطائف : لاصحة لوجود أطفال في حالة حرجة بسبب حليب ملوث

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صحة الطائف : لاصحة لوجود أطفال في حالة حرجة بسبب حليب ملوث صحة الطائف : لاصحة لوجود أطفال في حالة حرجة بسبب حليب ملوث

    نفت الشؤون الصحية بالطائف في بيان لها مانشرته احدى الصحف الالكترونية تحت عنوان (رضيعان في حال حرجة بالطائف بعد تناول «سميلاك غين بلص 3 ونيوشور»).

واكدت عدم صحة الخبر جملة وتفصيلا , حيث ان جميع المنومين بالمستشفى وخاصة صغار السن الرضع لا توجد بينهم أي حالات التهاب بكتيريا نتيجة تناول حليب وانما هي حالات معتادة يتم التعامل معها حسب الاعراف الطبية ، ولفتت ان هيئة الغذاء والدواء ذكرت ان الهيئة قامت بالتواصل مع وزارة الصناعات الأولية النيوزلندية وشركة فونتيرا النيوزيلاندية للالبان ، واتضح أن التلوث البكتيري انحصر في تشغيلة واحدة فقط وليس في (9) تشغيلات ورقم التشغيلة الملوثة (287824k402) وتاريخ إنتاجها 2/5/2013م وتاريخ انتهاء صلاحيتها 31/10/2014

وتأكد للهيئة أن هذه التشغيلة لم يسبق دخولها للمملكة ولم يتم فسحهها نهائيا ، ودعت الشؤون الصحية الجميع الى عدم الانسياق وراء الشائعات والاخبار المغلوطة التي يتم تناقلها عن طريق التواصل الاجتماعي , مشيرة الى ان الشؤون الصحية اعتادت الشفافية واظهار كافة المعلومات اولا بأول .

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