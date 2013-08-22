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أمطار على المدينة المنورة وضواحيها والدفاع المدني يحرر محتجزين

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أمطار على المدينة المنورة وضواحيها والدفاع المدني يحرر محتجزين أمطار على المدينة المنورة وضواحيها والدفاع المدني يحرر محتجزين

المدينة المنورة - خالد الزايدي تصوير - فايز المطيري

    هطلت مساء الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وضواحيها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد بن مبارك الجهني بأن غرفة العمليات تلقت 26 بلاغاً: 17 احتجاز مركبات، 5 التماسات كهربائية داخل المنازل، بلاغ سقوط جزء من سور، احتجاز ثلاثة أشخاص داخل منازلهم تم إخلاؤهم وإيواؤهم بالتنسيق مع فرع وزارة المالية، وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الدفاع المدني تعامل مع جميع البلاغات ولم تسجل أي إصابة ولله الحمد.

وأكد المتحدث على أهمية أخذ الحيطة والحذر على الطرق السريعة والطرق البرية والابتعاد عن مجاري الأودية وعدم النزول إليها والمغامرة في عبورها وقت جريانها أو السباحة في المستنقعات المائية أو الغدران، وعدم ترك الأطفال وحدهم دون رقابة وقت التنزه، مشدداً على أن إدارته رفعت أهبة الاستعداد مع هطول الأمطار لمراقبة الأماكن الخطرة حتى يتسنى لرجال الإنقاذ سرعة التدخل عند حصول احتجازات لا قدر الله.

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