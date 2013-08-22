خصومات وإقامة مخفضة لمرضى السرطان بالمنطقة الشرقية

ساهم عدد من الجهات الخاصة في دعم أنشطة جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية نظير الجهود التي تقوم بها لصالح مرضى السرطان وعائلاتهم سواء بتقديم تسهيلات العلاج أو بالتثقيف والوعي الصحي. وأوضح المدير الإداري للجمعية عبدالرحمن الشهراني بأن الجمعية تقوم بدور كبير في توعية المجتمع وإرشاده للوقاية من أمراض السرطان وذلك من خلال النشرات التوعوية والمؤتمرات التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة لتدريب الأطباء وابتعاث الكوادر الطبية لدراسة أسباب ومسببات المرض وكيفية الوقاية منه, مضيفاً بأن الجمعية تسعى للتواصل مع كافة شرائح المجتمع لتقديم خدماتها لهم وتلقى الدعم والمساندة من كافة الجهات وذلك لوضوح الدور الذي تقوم به الجمعية لخدمة المرضى, مشيراً إلى أن الجمعية تلقت مؤخراً دعماً من فندق كارلتون المعيبد بواقع 50 ألف ريال وخصم لجميع المرضى بواقع 20% على كافة الخدمات التي يقدمها الفندق وقدم التبرع المدير العام للفندق جورج كرباج, ونائب المدير العام يوسف المعيبد. وقدم الشهراني بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز التركي شكره لكل من ساهم وسعى للتبرع للجمعية لاسيما وهي تخدم فئة غالية من المجتمع (مرضى السرطان).

من جهته أكد الأستاذ يوسف المعيبد أن الفندق سوف يقدم تسهيلات وخصومات لمرضى السرطان المنتسبين للجمعية بعد التنسيق مع الجمعية كما سيقدم إفطار صائم للمصابين وذويهم مجاني العام المقبل بالتنسيق مع الجمعية.