تجملي وأنت حامـل .. ولكن احذري العمليات التجميلية

يمكن أن يمتص الجلد منتجات التجميل، وبالتالي تتدفق في مجرى الدم وتؤثر في نمو الجنين. فما الذي عليك تجنبه؟

«سيدتي نت» تستشير الدكتورة سهى حج إبراهيم، اختصاصيَّة أمراض الجلد والتجميل.

يجب على الحامل أن تتجنب أي إجراء تجميلي مهما كان صغيراً، قبل أن تستشير الطبيب.

1- إزالة الشعر من الجسم عن طريق الليزر

تصل أشعة الليزر إلى 1/4 مم داخل الجلد فقط، فهي لا تعبر إلى داخل الجسم، ولا يمكن أن تسبب خطراً على الجنين والأم الحامل عدا ازدياد إحساس الحامل بالألم أثناء إزالة الشعر، وليست هنالك دراسات حول خطورة إزالة الشعر بالشمع أو بالطرق التقليديَّة الأخرى، والمشكلة الوحيدة هنا تكمن في ازدياد حدة الألم.

2- الأدوية المضادة للشيخوخة ومضادات التجاعيد: يمكن أن تسبب الجرعات العالية من فيتامين (أ) تشوهات خلقية للجنين. وهي موجودة أيضاً في الكريمات الخاصة بعلاج حبِّ الشباب.

3- حب الشباب والحمل: معظم الأدوية المستخدمة في علاج البثور تكون خطرة على الحمل ومنها:

- دواء الرواكوتان roaccutane ممنوع إطلاقاً أثناء الحمل، حيث يؤدي إلى تشوهات بالأجنة.

- المضاد الحيوي: السيكلينات tetracycline يعتبر خطراً أيضاً؛ لأنَّه يؤدي إلى بعض الأضرار بالجنين.

- كما تحتوي الكريمات المستعملة لعلاج حبِّ الشباب الأخرى أيضاً على نسب متفاوتة من هذه المواد؛ لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل استعمال أي علاج، كما تنصح السيدة الحامل بغسل وجهها مرتين يومياً؛ لمنع تراكم الدهون تحت الجلد.

4- تقشير البشرة أثناء الحمل: تعاني معظم الحوامل من بعض التصبغات في البشرة نتيجة لارتفاع الهورمونات المستمر أثناء الحمل، وبالتالي يمكن إجراء بعض التقشير الكيميائي، حيث يمكنها الحصول على نتائج جيدة مع الأخذ بالعلم احتمال عودة المظاهر السابقة، بسبب ارتفاع الهورمونات حتى انتهاء الحمل.

5- الأدوية المفتحة للبشرة: تعتبر من الأدوية الممنوعة أثناء الحمل والإرضاع؛ لأنَّها تحتوي على مادة الهيدروكينون، التي تمتص من قبل الجلد وتؤدي إلى تشوهات لدى الأجنة، وصغر حجم الجنين، بالإضافة إلى الإجهاضات.

6- صبغ الشعر: النصيحة التي يقدمها معظم أطباء النساء هي الانتظار إلى ما بعد الأشهر الثلاثة الأولى، حيث يكون الطفل هو الأكثر تضرراً منها. لذلك يمكن استخدام منتج تلوين الشعر الذي لا يحتوي على مواد كيميائيَّة، أو من دون تماس مع فروة الرأس. ومن المهم أن تخبري الخبيرة بأنَّك حامل، حيث تحتاج الغرفة إلى تهوية جيدة.

7- حقن التاتو: غير آمنة أثناء الحمل، وتعتبر الحناء الإجراء الأسلم خلال الحمل في حالة استخدام الحناء الطبيعيَّة.

8- مستحضرات التجميل المعطرة: يجب تجنب استخدام هذه المنتجات بشدة للحوامل، إذ يمكن للمواد الكيميائيَّة الموجودة في العطور أن تسبب تشوهات خلقية تؤثر سلباً على نمو الطفل.

9- المستحضرات الحاوية على مادة البارابين: على الحامل أن تتجنب أي مستحضرات تحتوي على البرابين؛ لأنَّ هذه المادة ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، ويمكن أن تسبب تلفاً وضرراً على الجنين.

10- مثبتات الشعر: تجنبي استخدام مثبتات الشعر؛ لأنَّها تحتوي على مواد كيميائيَّة ضارة مثل الفثالات، ويمكن أن تتسبب في تشوهات خلقية للجنين الذكر، خاصة في المسالك البوليَّة.

11- تنظيف أظافر اليدين والقدمين: يجب أن تقوم السيدات الحوامل باصطحاب أدوات العناية الخاصة بهن؛ حتى يضمن عدم انتقال أي نوع من الجراثيم أو الفطور التي تنتقل عادة في حال إهمال تعقيم الأدوات.