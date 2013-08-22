إبراهيم عيسى: من يرفض إخلاء سبيل مبارك "مخنث سياسيا" ويريد تشويه ثورة 30 يوينو

كتب : محمد عاشور الخميس 22-08-2013 06:29

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضة "هدايا الأهرام"، موضحا أن القرار جاء من المحكمة وليس من القائمين على الحكم.

وقال عيسى، خلال برنامجه "هنا القاهرة"، "أن هناك بعض من المخنثين سياسيا من النشطاء والحقوقيين يرفضون إخلاء سبيل مبارك، بالرغم من أنه قرار للمحكمة، ويدافعون عن حقوق الإرهابيين والإخوان"، مشيرا إلى أنه لو كان الحقوقي يدافع عن الحق، فليدافع عنه في المطلق.

وأشار إلى أن مبارك قضى 28 شهرا في الحبس الاحتياطي، وصدرت قرارت بإخلاء سبيله في عهد الرئيس المعزور محمد مرسي، مؤكدا أن كل الإجراءات التي تتخذ مع مبارك ليست استثنائية، وتسير وفقا للقانون.

وتابع: "هؤلاء يطلقون السم، ويريدون تشويه ثورة 30 يوينو، لأنهم خدم للإخوان سواء بالغفلة أو بإرادتهم"