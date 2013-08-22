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جهة سيادية تضع قائمة بـ1000 «إخوانى» داخل ماسبيرو

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جهة سيادية تضع قائمة بـ1000 «إخوانى» داخل ماسبيرو جهة سيادية تضع قائمة بـ1000 «إخوانى» داخل ماسبيرو

كتب : انتصار حسنى منذ 28 دقيقة

كشف مصدر مسئول داخل ماسبيرو أن إحدى الجهات السيادية، قامت بعمل قائمة تضم 1000 اسم من العاملين فى ماسبيرو من (مراسلين- مذيعين- إداريين- فنيين-مخرجين- إذاعيين) من المنتمين إلى الإخوان وحزب «الحرية والعدالة»، وتم تسليمها إلى قيادات التليفزيون المصرى، وأرفقت بها مجموعة من التعليمات الخاصة فى التعامل معهم بداية من التأكد من مهنيتهم الإعلامية على الشاشة وعدم تحيزهم لجانب على حساب الآخر، والتأكيد على عدم حصولهم على أى أوراق رسمية خاصة بسير العمل فى ماسبيرو أو التدابير والإجراءات الأمنية داخل المبنى أو عند منطقة الاستوديوهات، التأكد من عدم اقترابهم من استوديوهات البث المباشر فى الإذاعة أو التليفزيون إلا فى المواعيد المحددة لشيفتات العمل الخاصة بهم.

وأوصت قائمة التعليمات بأنه يفضل أن تكون أعمالهم وبرامجهم مسجلة فى الفترة المقبلة ولحين استقرار الأمور، وطالبت بعدم مدهم بأى معلومات عن مراكز البث الإذاعى فى أنحاء الجمهورية وإبعادهم عن أى أخبار سيادية تتخذ داخل المبنى، واستثنائهم مؤقتاً من الترقى للمناصب والأماكن الحساسة داخل ماسبيرو، خاصة المتعلقة باستوديوهات البث المباشر أو مناطق الإرسال، والتأكد من عدم إشاعتهم لأى فوضى أو بلبلة بين العاملين فى المبنى أو إثارتهم ضد القيادات والمسئولين بهدف تعطيل سير العمل.

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