خبراء لـ«الوطن»: «الموقف السعودى أعاد قطر إلى حجمها

كتب : محمد حسن عامر منذ 25 دقيقة

أكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«الوطن» أن ثورة 30 يونيو فى مصر والموقف السعودى منها الداعم لمصر، خاصة بعد فض اعتصامى الإخوان فى رابعة العدوية والنهضة، جاء بما لا تشتهى قطر، وأعادها إلى حجمها الحقيقى، وكذلك فرض عليها عزلة عربية قد تتسع دائرتها. وقالت الدكتورة «ابتسام الكتبى»، الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، إنّ المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر فى حالة صراع، وإن كان خفيا بعض الشىء، مع جبهة «قطر وتركيا وأمريكا». وأوضحت «الكتبى»، «الحقيقة أن الأزمة عند محور «قطر تركيا أمريكا الإخوان» أنهم اختزلوا مصر فى مجرد الجماعة، بالرغم من أن هذه سياسة غير ذكية؛ لأن مصر دولة عربية أكبر من هذا بكثير، وما من شك أن قطر اكتسبت قوتها فى الفترة الماضية من وجود جماعة الإخوان وبالتالى عدم قدرتها وفشلها فى الوصول إلى مبتغاها من التحريض ضد مصر بعد موقفى السعودية والإمارات فإن قطر فقدت الكثير من نفوذها وثبت أنها ليست دولة قيادية، وأن البساط سُحب من تحتها وفقدت كثيرا من ثقلها». وأضافت «الكتبى» أيضاً «قطر وجبهتها لم تتعامل مع الأحداث فى مصر بواقعية مثل السعودية التى رأت أن هناك ثورة للمصريين وواقعا جديدا، وأنه لا بد من قراءة الأمور كما هى وأنه لا عودة للوراء وهو ما أباه الغرور القطرى، ولكن عليها أن تعيد حساباتها تجاه مصر لأن مصالحها الحقيقية كدولة عربية مع مصر». وأكدت «الكتبى» أن نتيجة لهذا بات الثقل الاستراتيجى للمملكة العربية السعودية بعدما دعمت مصر التى أكسبتها الكثير من العمق فى السياسة، وأن «قطر عادت إلى حجمها الطبيعى» الذى كان معتمدا على تمويل جماعة الإخوان التى صعدت بعد الربيع العربى، وثورة 30 يونيو أعادت الموازين المقلوبة. وتابعت «الكتبى»: السعودية والإمارات لهما وضعهما الدولى وقادرتان على تعويض المعونات التى قد تقطع عن مصر.

من جهته قال «محمد صادق إسماعيل»، مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «موقف السعودية مشرف ولا يقل عن موقفها فى حرب أكتوبر 1973 وهى ضربة قاسمة بلا شك لكل القوى المعادية لثورة 30 يونيو وعلى رأسهم قطر». وأضاف «إسماعيل» أن السعودية بهذه الخطوة والمساعدات صدمت قطر فى ظل وجود قيادة جديدة متمثلة فى الشيخ «تميم بن حمد»، كان من المتوقع لها تغيير سياستها لكن هذا لم يحدث واستمرت قطر على سياستها القديمة المتعنتة تجاه الدول العربية والتى واحدة من أدواتها قناة الجزيرة بما تقدمه من إعلام يندد بمصر فى كل محفل. وأوضح «إسماعيل» أنه نتيجة لهذا هناك انقسام داخل مجلس التعاون الخليجى بين طرفين؛ الطرف الأقوى هو طرف «السعودية والإمارات والكويت والبحرين»، والطرف الثانى هو «قطر وعمان» وإن كانت عمان أيضاً مواقفها غير معلنة وفى مجملها إيجابية لصالح مصر، وهذا التحالف أثبت أن قطر لا تدرك مصالحها ومصالح الدول العربية، وفقط تريد القيادة بالرغم من أنها لا تملك القدرة على القيادة. وقال «إسماعيل» إنه ليس من المحتمل أن يحدث الموقف السعودى تغيرا فى توجهات قطر فى الفترة القادمة؛ لأن قطر تريد فقط القيادة، والقيادة بالنسبة لها وهم كبير قائم على مبدأ «خالف تعرف» وهى لا تملك مؤهلات، والشيخ تميم من الواضح أنه لم يستشر أحدا فى موقفه من مصر ولا زالت قطر تطعن مصر من الخلف إلا أن السعودية أعادت الطعنة لها ولكن فى الوجه. وعلى هذا فإن المحصلة النهائية هى عودة قطر إلى حجمها الطبيعى، وفرض عزلة عربية عليها قد تتسع، إضافة إلى استعادة العلاقات الحميمية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى التى زادت بعد ثورة 25 يناير، إلا أنها أخذت البعد الحركى بعد الأزمة المصرية الأخيرة.