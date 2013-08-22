تسجيل 62 حالة إصابة بمرض الايدز فى الجزائر

سجلت الجزائر 62 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 ذكر ذلك إسكندر عبد القادر صوفى منسق الشبكة الوطنية لمكافحة الإيدز فى الجزائر اليوم الأربعاء خلال مؤتمر نقاشى حضره ممثلون من الجمعيات المعنية بهذا الشأن .

وقال صوفى، إنه تم تسجيل 62 حالة جديدة حاملة لفيروس نقص المناعة البشرية إلى جانب تسجيل عشرة مرضى بهذا الفيروس خلال الفترة بين يناير ويوليو عام 2013 مشيرا إلى أن بذلك العدد الإجمالى للمصابين بمرض الإيدز فى الجزائر إلى 6472 حاملة للمرض و 1422 مريضا .

> ودعا إلى تشجيع الكشف المبكر من خلال زيادة عدد المراكز المتخصصة وتسهيل الإجراءات ، والأهم من ذلك عدم الكشف عن هويته الشخص .

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