أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تسجيل 62 حالة إصابة بمرض الايدز فى الجزائر

Google+ Print
تسجيل 62 حالة إصابة بمرض الايدز فى الجزائر تسجيل 62 حالة إصابة بمرض الايدز فى الجزائر

سجلت الجزائر 62 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 ذكر ذلك إسكندر عبد القادر صوفى منسق الشبكة الوطنية لمكافحة الإيدز فى الجزائر اليوم الأربعاء خلال مؤتمر نقاشى حضره ممثلون من الجمعيات المعنية بهذا الشأن .

وقال صوفى، إنه تم تسجيل 62 حالة جديدة حاملة لفيروس نقص المناعة البشرية إلى جانب تسجيل عشرة مرضى بهذا الفيروس خلال الفترة بين يناير ويوليو عام 2013 مشيرا إلى أن بذلك العدد الإجمالى للمصابين بمرض الإيدز فى الجزائر إلى 6472 حاملة للمرض و 1422 مريضا .
> ودعا إلى تشجيع الكشف المبكر من خلال زيادة عدد المراكز المتخصصة وتسهيل الإجراءات ، والأهم من ذلك عدم الكشف عن هويته الشخص .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365