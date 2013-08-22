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بالصور…ضبط 15 بلطجياً بحوزتهم 4 صناديق تحوى أسلحة بيضاء ودروع ببنى سويف

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بالصور…ضبط 15 بلطجياً بحوزتهم 4 صناديق تحوى أسلحة بيضاء ودروع ببنى سويف بالصور…ضبط 15 بلطجياً بحوزتهم 4 صناديق تحوى أسلحة بيضاء ودروع ببنى سويف

ضبط اسلحة بيضاءالقت قوات الشرطة والجيش القبض على 15 من المشهورين باعمال البلطجة فى بنى سويف والمشاركين مع اخرين فى حريق قسم شرطة بنى سويف وديوان عام المحافظة  .

وقاد اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية والعقيد اركان حرب اسامة حسن قائد المشاه بالقوات المسلحة والرائد اركان حرب بالقوات المسلحة حملة امنية مكبرة داهمت اوكارهم ومنازلهم وضبطت معهم 4 صناديق مملوءة بالاسلحة البيضاء ودروع وخوز مسروقة من قسم شرطة بنى سويف و4 اجولة بانجو مسروقة من احراز مديرية الزراعة واثنين متهمين بالاستيلاء على 3 بنوك ببنى سويف وتم ايداعهم فى احد سجون بنى سويف لعرضهم على النيابة .

 

 

ضبط اسلحة بيضاء

 

ضبط اسلحة بيضاء

 

 

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