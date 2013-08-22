أوبل تبدأ غدا فى إنتاج باكورة سياراتها من انسجنيا المعدلة

تبدأ شركة أوبل الألمانية للسيارات اليوم الخميس فى إنتاج باكورة سياراتها من النسخة المعدلة من ماركة انسجنيا وذلك فى المصنع الرئيسى لأوبل فى روسلزهايم.

ومن المنتظر أن يتم طرح الجيل الثانى من انسجنيا للجمهور فى سبتمبر المقبل خلال معرض فرانكفورت الدولى للسيارات، حيث يأتى الجيل الجديد بتعديلات فى التصميم وبمحركات جديدة وناقلات حركة جديدة.

وتعتزم أوبل البدء فى إنتاج نموذج جديد تماما من انسجنيا فى 2016 على أقل تقدير.

كانت أوبل شرعت فى نهاية 2008 فى طرح هذه السيارة متوسطة الحجم فى الأسواق خلفا لسيارتها فكترا وقد أنتجت الشركة منذ ذلك التاريخ نحو 600 ألف قطعة من انسجنيا وجميعها فى مصنع روسلزهايم، وكانت أوبل أنتجت فى العام الماضى نحو 95 ألف قطعة من السيارة انسجنيا مقابل 149 ألف سيارة فى 2011.