مسلسلات بالمجان للفضائيات المقاطعة للدراما التركية

كتب : محمد عبدالجليل منذ 6 دقائق

أطلق المنتج طارق الجناينى دعوة من خلال جريدة «الوطن» لمنتجى الدراما التليفزيونية للتضامن مع الفضائيات التى قررت مقاطعة الدراما التركية ووقف التعاقد عليها، حيث أبدى «الجناينى» استعداده لإهداء أعماله لتعرض على تلك الفضائيات بالمجان كنوع من التضامن معها، يقول «الجناينى»: «بكل تأكيد قرار المقاطعة من قبل تلك الفضائيات يمثل موقفاً وطنياً جاداً ومحترماً، ومبادرة علينا جميعاً تقديرها، ونحن كمنجين ينبغى أن يكون لنا موقفاً للتضامن معها فى الخسارة التى قد تلحق بها نتيجة وقف تعاقدات تلك المسلسلات، وذلك بعرض أعمالنا لديها مجاناً حتى لا تحدث لها خسائر كبيرة، خاصة أنها بالفعل قد تعاقدت على شراء هذه الأعمال ودفعت مقابلاً لها، وفى نفس الوقت فإن العرض الثالث لأعمالنا كمنتجين لن يكون مجدياً مادياً بشكل كبير، لذا فأنا أعرض على أصحاب الفضائيات كل ما لدىّ من مسلسلات وبرامج مجاناً لتغطية الوقت الذى كانت ستشغله المسلسلات التركية، وهذا أقل ما ينبغى تقديمه كتحية لموقفهم الوطنى المحترم».

وأضاف «الجناينى»: «أتصور أن قرار المقاطعة للمسلسلات التركية مرهون بالموقف التركى الذى ربما يتغير فى الفترة المقبلة فتعود المسلسلات التركية مرة أخرى للشاشة، أما إذا استمرت تلك المقاطعة فأعتقد أن ذلك سيمثل بالنسبة للدراما المصرية فرصة لكى تخلق مواسم أخرى بعيداً عن شهر رمضان، وهو ما كنا نرغب فيه منذ وقت طويل».

يذكر أن آخر الأعمال التى أنتجها «الجناينى» هذا العام كانت مسلسلى «نيران صديقة» و«نكدب لو قلنا مبنحبش»، كما قدم العام الماضى «فيرتيجو» و«شربات لوز» و«حكايات بنات».