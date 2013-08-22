غبار الأسمنت يكتم أنفاس «الراشدية»

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

ناشد عدد من أهالي حي الراشدية في مكة المكرمة الجهات المعنية بمنع بيع الأسمنت في وسط شارع الـ30 حيث إن الشاحنات المحملة بأكياس الأسمنت تكتم أنفاس سكان الحي، داعين في نفس الوقت الجهات المعنية برصف الطريق وإكمال الخدمات بذلك الشارع الحيوي مؤكدين بأن شارع الرئيسي في الحي ليس به رصيف على الإطلاق.وفي هذا السياق، أوضح فهد القرشي بأن الشاحنات المحملة بأكياس الأسمنت تضايق أهالي الحي ومستخدمي الطريق الرئيسي بالراشدية كما أن كثافة العمالة في الموقع تدعو للخوف خاصة أن الكثيرين منهم مخالفين داعين الجهات المختصة إلى منع البيع في ذلك الشارع وتحديد موقع مخصص لمزاولة ذلك النشاط بعيدا عن الأحياء السكنية وكذلك تجنب مضايقة مركبات سالكي ذلك الشارع.ومن جهته، أوضح عادل المالكي بأن ذلك الشارع من الشرايين الحيوية بمخططات الراشدية ويتميز بخدمة الإنارة ولكن بدون رصيف مطالبا الجهات المعنية بتوفير تلك الخدمة وكذلك بمنع شاحنات بيع الأسمنت التي تضايق سكان المخطط والتي هي في ازدياد يوما تلو الآخر.من جهة أخرى، دعا الكثيرون من سكان المخطط إلى ضرورة تحديد موقع خاص لمزاولة بيع الأسمنت بعيدا عن السكان وعن توسط مثل تلك الشوارع الحيوية وطالبوا في الوقت نفسه الجهات المعنية بإكمال خدمات شارع الـ30 الحيوي وبالأهم الأرصفة.