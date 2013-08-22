مواطن يتهم بلدية بهدم منزله والكيل بمكيالين في إزالة التعديات

أحمد السلمي (مكة المكرمة)

اتهم مواطن بلدية محافظة الجموم بتعمد إزالة منزله المكون من ثلاث غرف وسور، الذي أقامه في حي سدر بالمحافظة لإسكان أسرته، بينما تغض الطرف عن أحواش ومنازل عشوائية لأسباب غير معروفة لديه -حسب قوله- .وقال المواطن ردة مشعان العتيبي لـ «عكـاظ» بعد حضوره إلى مقر الصحيفة حاملا أوراقه الثبوتية التي تؤكد ادعاءاته أن البلدية تكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين في التعديات، مما ساهم في انتشار المخططات العشوائية في محافظة الجموم، التي لا يوجد بها تيار كهربائي، مشيرا إلى أن المواقع الأخرى التي رفضت البلدية إزالتها لا تبعد عن منزله سوى 300 متر تقريبا.وأوضح العتيبي، أن تعديات البلدية أزالت منزله في المرة الأولى في شهر شعبان الماضي، وهددت بإزالة ما تبقى منه خلال الأيام المقبلة. مطالبا المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة بضرورة إيقاف الإزالة وتشكيل لجنة للوقوف على موقع منزله الذي اشتراه بموجب وثيقة من تاريخ 1420هـ وبموجب صك شرعي للموقع.وقال العتيبي، إن رئيس البلدية ساومه على 30 في المئة من الموقع مقابل إبعاد الإزالة عن الموقع، إلا أنه رفض -حسب قوله- مما دفعه إلى الرفع للمحافظة بالإزالة ومتابعة ذلك حتى إزالته.بدورها اتصلت «عكـاظ» بمدير الأراضي ببلدية الجموم عامر البلوي الذي أكد أن النظام واضح في ما يتعلق بالتعدي على الأراضي الحكومية بإزالة كل تلك التعديات، مشيرا إلى أن صاحب الشكوى متعدٍ على أراضٍ حكومية بيضاء وطبق عليه النظام».ونفى البلوي ادعاءات المواطن بتحيز البلدية لصالح مواطنين، مشيرا إلى أن كل ما ساقه في هذا الخصوص غير صحيح مطلقا ولا توجد أي تجاوزات في تطبيق النظام على الجميع.