إطلاق حملة «عبوة لكل حاج» من ماء زمزم

يتفقد مكتبة المسجد الحرام ويطلع على الخدمات .. السديس:

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

وعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإطلاق حملة «عبوة لكل حاج من ماء زمزم» مع أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام وذلك على غرار «عبوة لكل معتمر».جاء ذلك خلال حفل تكريم المتميزين من منسوبي إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام خلال موسم شهر رمضان، اشتمل على عرض مرئي عن منجزات الإدارة لموسم رمضان لهذا العام.وقدم مدير إدارة سقيا زمزم المهندس ماهر بن منسي الزهراني الشكر للدكتور عبدالرحمن السديس على جهوده وما يقدمه من إمكانات سخرها لإدارة سقيا زمزم، وأهاب بالزملاء الاستمرار في العطاء، مشيرا إلى أنه لم تنقطع مياه زمزم الباردة رغم الكثافة الاستهلاكية.من جهته، قال السديس «ما هذه النجاحات التي تشهدها الرئاسة إلا ثمرة دعم المسؤولين لخدمة الحرمين الشريفين»، مؤكداَ أن الرئاسة تبذل الجهود وتقدم الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين، وذلك عن طريق منظومة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة، وقال «عايشت جهود إدارة السقيا لخدمة زوار وعمار المسجد الحرام في جميع المواقع، فقد كان منسوبوها يعملون بين السماء والأرض في جسر المطاف المؤقت لخدمة الطائفين وسقياهم».من جهة آخرى، تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس مكتبة المسجد الحرام، ومكتب الورديات لإدارة المصاحف وشؤون الكتب ومكتب المتابعة.واطلع الدكتور السديس على الخدمات التي تقدمها المكتبة وآلية تزويدها بالكتب، و الخدمات العلمية التقنية التي تقدمها المكتبة والمكتبة الرقمية، حيث تحاور مع بعض زوار المكتبة وسألهم عن مدى جودة الخدمات المقدمة وعن ملحوظاتهم و مقترحاتهم.وحث الدكتور السديس القائمين على مكتبة المسجد الحرام على تقديم أرقى الخدمات وتزويد المكتبة بكل جديد ومفيد، وتسهيل كافة الخدمات للباحثين والقراء..كما تفقد الدكتور السديس خلال جولته مكتب الورديات لإدارة المصاحف وشؤون الكتب، وتحدث إلى منسوبي الإدارة وحثهم على متابعة تقديم أرقى الخدمات ومعالجة أي ملحوظات، ثم اختتم جولته التفقدية بإدارة المتابعة، حيث اطلع على سير العمل بالإدارة، وحث موظفي الإدارة على حسن التعامل مع الزملاء والحرص على تنبيه الموظفين على الانضباط في العمل.