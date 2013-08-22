إعلان التسجيل للفصل الأول بـ«أم القرى»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى عن الخطة التنفيذية للتسجيل في الفصل الأول للعام الدراسي 1434/1435هـ.واوضح وكيل العمادة لشؤون التسجيل الدكتور مازن بن عمر خيرو أن التسجيل سيكون متاحا عبر الخدمات الإلكترونية للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول 1434/1435، اعتبارا من الأحد 18/10/1434هـ حتى نهاية يوم الاثنين 19/10/1434هـ. مبينا أن التسجيل سيكون متاحا عبر الخدمات الإلكترونية لكافة طلبة الجامعة في يوم 20/10/1434هـ حتى الساعة 7 صباحا من يوم 29/10/1434هـ، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب مراجعة قسمه لحل أية مشكلة تواجهه أثناء التسجيل خلال الأسبوع الأول اعتبارا من تاريخ 18/10/1434هـ.