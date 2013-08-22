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إعلان التسجيل للفصل الأول بـ«أم القرى»

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إعلان التسجيل للفصل الأول بـ«أم القرى» إعلان التسجيل للفصل الأول بـ«أم القرى»

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى عن الخطة التنفيذية للتسجيل في الفصل الأول للعام الدراسي 1434/1435هـ.واوضح وكيل العمادة لشؤون التسجيل الدكتور مازن بن عمر خيرو أن التسجيل سيكون متاحا عبر الخدمات الإلكترونية للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول 1434/1435، اعتبارا من الأحد 18/10/1434هـ حتى نهاية يوم الاثنين 19/10/1434هـ. مبينا أن التسجيل سيكون متاحا عبر الخدمات الإلكترونية لكافة طلبة الجامعة في يوم 20/10/1434هـ حتى الساعة 7 صباحا من يوم 29/10/1434هـ، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب مراجعة قسمه لحل أية مشكلة تواجهه أثناء التسجيل خلال الأسبوع الأول اعتبارا من تاريخ 18/10/1434هـ.

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