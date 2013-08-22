شارع الشبك تحول إلى ساحة للتفحيط والاستعراض

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)
دعا عدد من أهالي الشرائع وخاصة أهالي مخطط «1» بوضع مطبات صناعية في شارع الحرس وذلك بسبب المتهورين والعابثين الذين سببوا العديد من الحوادث المؤلمة، وكذلك حولوه إلى مضمار للتفحيط والاستعراض بالسيارات والدراجات النارية خاصة عند فوز فريقهم المفضل أو أي مناسبة وطنية. ويعتبر شارع شبك الحرس أحد شوارع حي الشرائع وهو واقع ما بين مخطط (1) وشبك الحرس الوطني ويبلغ طوله 6 كيلومترات، ويتكون من 3 مسارات ويعتبر من الشوارع الرئيسية الهامة وبالإضافة إلى أنه مخرج لأهالي الشرائع من جهة طريق السيل السريع، وعلى جنباته ممشى لأهالي الشرائع يمارسون فيه رياضة المشي.وأكد بدر العتيبي أن شارع شبك الحرس أصبح مصدر إزعاج لأهالي مخطط (1) لما يحصل فيه من بعض التجاوزات من قبل العابثين، وقال «أصبحنا نخشى السير فيه أثناء أي حدث رياضي لما يحصل خلاله من تحديات واستعراضات وتجاوزات»، مطالبا بأن يكون هناك مطبات صناعية للحد من تلك الظواهر الناتجة من العابثين.وأجمع أحمد الزهراني وخالد الزهراني على أن شارع شبك الحرس أصبح ساحة للعابثين والمفحطين، خاصة عندما يفوز ناد رياضي أو عند أي مناسبة وطنية، فتجدهم يتجمعون فيه ويحولونه إلى مضمار للاستعراض والتحدي بينهم مما يسببون العديد من الاختناقات المرورية والحوادث المؤلمة، مشيرين إلى أنه عندما تكون هناك أي مناسبة أو مباراة رياضية فإنه يتجنب السير منه لتفادي ما يحصل فيه من بعض التجاوزات من قبل هؤلاء العابثين، مشددا على أهمية تكثيف الحملات الأمنية ضدهم لإنهاء الأخطار التي يلحقونها بالعابرين.وفي المقابل، أوضح الناطق الإعلامي والمتحدث الرسمي لإدارة مرور العاصمة المقدسة الدكتور النقيب علي الزهراني أن هناك لجنة مكونة من ثلاث جهات، وهي إدارة المرور وأمانة العاصمة المقدسة وإدارة الطرق، تقوم بدراسة شكوى الأهالي حال تقديمها إلى أمانة العاصمة المقدسة، والبت في تنفيذ الإجراءات اللازمة ووضع المطبات الصناعية في الأماكن المذكورة في عريضة الشكوى.