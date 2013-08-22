مكتب التربية يطلـق «ملتقى التعلم التربوي»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

ينظم مكتب التربية والتعليم بغرب مكة المكرمة الأحد المقبل فعاليات ملتقى«الاستعداد للتعلم التربوي» تحت شعار «نلتقي لنرتقي» ، الذي يستهدف المعلمين ووكلاء ومديري المدارس التابعة للمكتب.وأشاد مدير مكتب التربية والتعليم بغرب مكة المكرمة محمد بن مبارك الجابري، بفكرة إقامة الملتقى الذي سيتضمن برامج تدريبية وحلقات عمل ولقاءات تربوية، إلى جانب التركيز على العمليات التي تحدث تحولا وجاذبية في عملية التعليم والتعلم، في خطوة تسعى إلى تأصيل الجودة في الأداء التربوي والتعليمي، ودعم توجهات الوزارة المستقبلية لدعم التطوير المهني للمعلم..وبين الجابري، أن الملتقى يسعى كذلك إلى تحقيق جودة الأداء التربوي والتعليمي بالمدرسة، وتعزيز قيم العطاء الجاد، والانتماء الحقيقي للتربية والتعليم، وتفعيل دور المدرسة في المجال التعليمي، وبناء القدرات المهنية لمستوى المدرسة، واستكمال تدريب المعلمين في المشروعات الوزارية، إضافة لتقوية العلاقات بين معلمي التخصص الواحد، وتنمية مهارات إداريي ومعلمي المدارس، وتبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين منسوبي المدارس، واكتشاف الخبرات التربوية والتعليمية المتوفرة في الميدان، وتكريم المتميزين من الإداريين والمعلمين، كما يتضمن إقامة لقاءات وندوات، ومحاضرات وورش تربوية، بمشاركة فاعلة من قبل القيادات التربوية، مبينا أنه تم تشكيل اللجان المساندة لإنجاح البرنامج كاللجان الإعلامية، والاستقبال والضيافة، وإعداد التقاريـر والتوثيق، وغيرها من اللجان الأخرى.