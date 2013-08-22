الانتهاء من إزالة البناء القديم بين مكبريتي المسجد الحرام

سلمان السلمي (مكة المكرمة)

أنهت الشركة المنفذة لمشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام عمليات هدم البناء القديم من المكبرية الجنوبية حتى المكبرية الشمالية وظهر المطاف الجديد للعيان بعد أن تم تنفيذه، خاصة في الجهة المقابلة للمسعى، كما تم الانتهاء من وضع الأساسات لجزء كبير من المشروع وشرعت الشركة في تنفيذ البناء عن طريق الكتل الخرسانية الجاهزة.وسيكون امتداد المطاف بعمق 27 مترا داخل البدروم مع رفع منسوب أرضية الدور الأرضي وربط المطاف بمنسوب البدروم عن طريق منحدرات وعناصر اتصال رأسي، كما ستتم إعادة تشكيل الرواق العثماني بمفرداته وعناصره المعمارية من أقواس وقباب وأعمدة.يشار إلى أن الرافعات المستخدمة حاليا في توسعة المسجد الحرام بلغت 87 رافعة موزعة ما بين توسعة الشامية التي استأثرت بـ76 رافعة، فيما بلغ عددها في توسعة المطاف 11 رافعة تضم ثاني أكبر رافعة في العالم، التي تقف شامخة في ساحة الغزة بطول يتجاوز 160م وتستطيع رفع 300 طن من الخرسانة وغيرها على سطح المسجد الحرام في حين أنه سيتم إضافة 30 رافعة أخرى لتدخل العمل في أعمال توسعة المطاف قريبا.يذكر أن 12 ألفا ما بين مهندسين وعمال ومتخصصين يعملون على مدار الساعة لإنهاء أكبر توسعة يشهدها المسجد الحرام في تاريخه، التي ستستوعب قرابة «1.5» مليون مصل، إضافة إلى ما يستوعبه المسجد الحرام حاليا.