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حفل تكريم لمدير مدرسة دفرة المشتركة لبلوغه سن المعاش بالغربية

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حفل تكريم لمدير مدرسة دفرة المشتركة لبلوغه سن المعاش بالغربية حفل تكريم لمدير مدرسة دفرة المشتركة لبلوغه سن المعاش بالغربية
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بحضور صلاح العزازى وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، والدكتور أشرف العربى نقيب الاجتماعيين بالغربية، والمهندس محمود الكنيسى نقيب المعلمين بمركز طنطا، والدكتور أيمن الكومى، ومحمد وجدى مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وصبحى نوفل رئيس الوحدة المحلية بقرية دفرة، والعديد من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، نظمت مدرسة دفرة الابتدائية المشتركة حفلاً لتكريم صابر علام مدير مدرسة دفرة المشتركة وأحد القيادات التعليمية لبلوغه السن القانونية للمعاش.

قام الحضور بالتقاط الصور التذكارية وتقديم الهدايا للمحتفى به، وقدم وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، درع المديرية له، فى حفل كبير تكريماً لمشواره الطويل فى خدمة العملية التعليمية.


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