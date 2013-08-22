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جامعة جنوب الوادى من أفضل عشر جامعات على مستوى مصر لعام 2013

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جامعة جنوب الوادى من أفضل عشر جامعات على مستوى مصر لعام 2013 جامعة جنوب الوادى من أفضل عشر جامعات على مستوى مصر لعام 2013

واصلت جامعة جنوب الوادى تقدمها لعام 2013 باختيارها ضمن أفضل عشر جامعات مصرية "القاهرة – الجامعة الأمريكية – المنصورة – حلوان – عين شمس – الزقازيق – أسيوط – طنطا – الجامعة الألمانية – وجنوب الوادى".

وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الاختيار، مؤكدا أن الجامعة حصلت على العديد من المراكز المتقدمة فى الكثير من المجالات العلمية والأنشطة ومركز المعلومات، وخاصة نظم المعلومات الإدارية والموقع الإلكترونى.

وفازت الجامعة بالعديد من المسابقات العلمية والابتكارية بمعهد القادة بحلوان فى الأنشطة الطلابية، وقدم رئيس الجامعة الشكر لكافة العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مؤكدا على أن حرص أبناء الجامعة على العمل المخلص كانت نتيجته هذه النجاحات المتعددة .

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مصر 365

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