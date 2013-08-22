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افتتاح معرض تنمية القدرات الفنية لطلاب الفيوم

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افتتاح معرض تنمية القدرات الفنية لطلاب الفيوم افتتاح معرض تنمية القدرات الفنية لطلاب الفيوم

افتتح محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة السويفى موجه عام التربية الفنية معرض تنمية القدرات والمواهب الفنية لطلاب الفيوم، والذى شارك فيه قرابة 40 طالبا وطالبة.

اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الفنية وبعض النماذج الفنية المصممة من البيئة وخاماتها وبعض الأشياء المستعملة.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد الذى يبذله توجيه التربية الفنية فى اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الفنية طوال العام والاستفادة فى الصيف باستثمار طاقاتهم.

وأشار أحمد سيف النصر المتحدث الإعلامى بالتربية والتعليم أن مركز تنمية القدرات الفنية أقيم هذا العام بمدرسة عزة زيدان التجريبى لغات تحت إشراف عزة السويفى موجه عام التربية الفنية وجمال عباس الموجهة الأولى وأشرف على المركز من الموجهات سعاد عمر على شعيب وسمية محمد مصطفى وجيهان إبراهيم أحمد ومن المعلمات المشرفات منار سيد سيد ومنال عبد المنعم على.

وأكد على أن وكيل الوزارة قرر تكريم الطلاب المتميزين بالمعرض وهم ندى أحمد مصطفى ومصطفى ربيع قطب ومنار شحات على وجنى محمد بكرى وإسلام محمود رجب ومؤمن حسن على وأمنية محمود عزيز وأحمد عبد المنعم وشهد مصطفى ورحمة محمد رجب.

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