أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اكتشاف سلالة جديدة من انفلونزا الطيور في الصين

Google+ Print
اكتشاف سلالة جديدة من انفلونزا الطيور في الصين اكتشاف سلالة جديدة من انفلونزا الطيور في الصين

انفلونزا الطيور

أظهرت دراسة جديدة نشرت اليوم (الخميس) بالصين أن سلالة جديدة من انفلونزا الطيور التى يمكن أن تصيب وتقتل الحيوانات اكتشفت فى دجاج فى أسواق الدواجن بالصين.

وقالت الدراسة الجديدة، التى أعدها باحثون من جامعة هونج كونج، إنه بعد فحص عينات من الطيور من فيروس “اتش7ان9″، أشارت الاختبارات الوراثية إلى ان الفيروس انتقل إلى البط المحلي من خلال الطيور المهاجرة وبعدها انتقل إلى الدجاج الذى قد يكون مصدر عدوى الانسان.

وأضافت ان الفريق البحثي استطاع أيضا اكتشاف فيروس جديد يدعى “اتش7 ان7″ فى الدجاج، وأظهرت الاختبارات ان الفيروس قادر على إحداث التهاب رئوي حاد فى حيوان الفيريت الذى يستخدم عادة كبديل للانسان فى أبحاث الانفلونزا .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا