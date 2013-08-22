اكتشاف سلالة جديدة من انفلونزا الطيور في الصين

أظهرت دراسة جديدة نشرت اليوم (الخميس) بالصين أن سلالة جديدة من انفلونزا الطيور التى يمكن أن تصيب وتقتل الحيوانات اكتشفت فى دجاج فى أسواق الدواجن بالصين.

وقالت الدراسة الجديدة، التى أعدها باحثون من جامعة هونج كونج، إنه بعد فحص عينات من الطيور من فيروس “اتش7ان9″، أشارت الاختبارات الوراثية إلى ان الفيروس انتقل إلى البط المحلي من خلال الطيور المهاجرة وبعدها انتقل إلى الدجاج الذى قد يكون مصدر عدوى الانسان.

وأضافت ان الفريق البحثي استطاع أيضا اكتشاف فيروس جديد يدعى “اتش7 ان7″ فى الدجاج، وأظهرت الاختبارات ان الفيروس قادر على إحداث التهاب رئوي حاد فى حيوان الفيريت الذى يستخدم عادة كبديل للانسان فى أبحاث الانفلونزا .

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