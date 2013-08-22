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اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور فى الصين لفيروس سمى"إتش7 إن7"

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اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور فى الصين لفيروس سمى"إتش7 إن7" اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور فى الصين لفيروس سمى"إتش7 إن7"

أظهرت دراسة جديدة نشرت اليوم الخميس، بالصين أن سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور التى يمكن أن تصيب وتقتل الحيوانات اكتشفت فى دجاج فى أسواق الدواجن بالصين.

وقالت الدراسة الجديدة، التى أعدها باحثون من جامعة هونج كونج، إنه بعد فحص عينات من الطيور من فيروس "إتش7 إن 9"، أشارت الاختبارات الوراثية إلى أن الفيروس انتقل إلى البط المحلى من خلال الطيور المهاجرة وبعدها انتقل إلى الدجاج الذى قد يكون مصدر عدوى للإنسان.

وأضافت أن الفريق البحثى استطاع أيضا اكتشاف فيروس جديد يدعى "إتش7 إن7" فى الدجاج، وأظهرت الاختبارات أن الفيروس قادر على إحداث التهاب رئوى حاد فى حيوان الفيريت الذى يستخدم عادة كبديل للإنسان فى أبحاث الأنفلونزا.

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