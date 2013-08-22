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افتتاح متوسطة وثانوية بمدينة جامعة الأميرة نورة

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افتتاح متوسطة وثانوية بمدينة جامعة الأميرة نورة افتتاح متوسطة وثانوية بمدينة جامعة الأميرة نورة

 عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

وافق المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند على فتح مدرستين في داخل إسكان جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر أنه نظرا لاكتمال السكن داخل المدينة الجامعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فقد تم فتح المدرستين من أجل التيسير على أولياء أمور الطلاب من العاملين داخل الجامعة لتكون المدارس قريبة من منازلهم.وبين أنه سيتم افتتاح مدرسة متوسطة للبنات تضم ثلاثة فصول ومدرسة ثانوية وبها ثلاثة فصول وبذلك تكتمل جميع المدارس في المجمع التعليمي بالجامعة للبنات وتتبع مكتب التربية بشمال الرياض.

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