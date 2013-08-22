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3 محاضرات متخصصة في القياس بمركز التقويم

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3 محاضرات متخصصة في القياس بمركز التقويم 3 محاضرات متخصصة في القياس بمركز التقويم

 عكاظ (الرياض)

يقيم المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ثلاث محاضرات متخصصة في القياس والتقويم ابتداء من اليوم وذلك في مقر المركز بالرياض.وأوضح مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات المكلف محمد الحميزي أن المركز سيقيم ثلاث محاضرات تستهدف المتخصصين في مجال القياس والتقويم، يوم الخميس من كل أسبوع على مدى ثلاثة أسابيع، مبيناً أن المحاضرة ستعقد في مقر المركز بحي النخيل بالرياض خلال ثلاثة أيام، حيث ستعقد المحاضرة الأولى اليوم الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، والمحاضرة الثانية يوم الخميس 22/10/1434هـ، في نفس الوقت، والمحاضرة الثالثة الخميس بعد القادم 29/10/1434هـ. مما يجدر ذكره أن مركز القياس استضاف عدداً من الخبراء من عدة دول في مجال القياس والتقويم ضمن برنامج (الخبير الزائر) الذي تقوم عليه إدارة البحوث والدراسات بالمركز.

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