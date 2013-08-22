استيعاب 30 ألف طالبة في المدينة الجديدة بجامعة الملك سعود

خالد العصيمي (الدوادمي)
تستعد جامعة الملك سعود لاستقبال طالباتها مع بداية العام الدراسي 1434هـ/1435هـ في المدينة الجامعية الجديدة للطالبات التي تعد قفزة نوعية في المنظومة التعليمية يفخر فيها الوطن والمرأة السعودية، حيث تعتبر هذه المدينة مجمعاً أكاديمياً موحداً ومتكاملاً لطالبات جامعة الملك سعود في مختلف التخصصات.ويستوعب مبنى المدينة الجامعية للبنات 30 ألف طالبة، وتضم المدينة الكليات الصحية وتشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، والكليات العلمية وتشمل العلوم وعلوم الحاسب والمعلومات، وكليات العلوم الإنسانية وتشمل كلية الآداب والتربية والعلوم الإدارية واللغات والترجمة والقانون والأنظمة، وكذلك مركز الأبحاث للطالبات الذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً وشمولاً بالإضافة إلى المكتبة المركزية.كما تضم المدينة الجامعية مجمعاً رياضياً نسائياً شاملاً جميع أنواع الألعاب الرياضية وغيرها من الأنشطة الطبيعية التي ستتوفر على مدى اليوم الكامل لجميع طالبات ومنسوبات الجامعة.وتزامناً مع الانتقال إلى المدينة الجامعية نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام حفل استقبال لعضوات هيئة التدريس من مختلف الكليات، من خلال حفل معايدة أقيم على شرف وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت بكر جمجوم وبحضور كل من عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وعميدة أقسام الدراسات الإنسانية الدكتورة بنية بنت محمد الرشيد.ومن جهة أخرى أقيم في أقسام العلوم والدراسات الطبية بالملز حفل معايدة حضرته عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية الدكتورة إيناس العيسى ووكيلة المركز الدكتورة ناديا الغريميل ووكيلات الكليات والأقسام ومنسوبات المركز، حيث ألقت العميدة كلمة هنأت فيها الجميع بعيد الفطر المبارك، وأكدت بأنه قريباً ستنتقل باقي الكليات إلى المدينة الجامعية بعد الانتهاء من تجهيز كافة المعامل حرصاً من إدارة الجامعة على توفير بيئة مناسبة للطالبة منذ البداية، كما شكرت جميع من شارك في لجنة النقل، وأضافت أن نجاح هذا الانتقال ما كان سينجح دون التعاون والإرادة القوية التي تمتعت بها القائمات على العمل ليلاً ونهاراً.