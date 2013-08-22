نرحب بكل المقترحات للنهوض بعمل الهيئة

أشاد بتطور العمل الميداني وارتقاء أداء العاملين .. آل الشيخ :

سعاد الشمراني (الرياض)

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ترحيبه بكل المقترحات التي من شأنها النهوض بالعمل في ما يخدم ديننا ومجتمعنا.ودعا خلال لقائه البارحة الأولى رؤساء مراكز مدينة الرياض ووكلاءهم بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله العيدي وفضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ صلاح بن ناصر السعيد وعدد من مسؤولي الرئاسة، إلى بذل مزيد من الجهود في الميدان واحتواء الناس والرفق بهم قدر الإمكان مع الصبر والحلم.وشكر للميدانيين ما يقومون به من جهود ملموسة مؤكدا على تطور العمل الميداني وتحسن مستوى أداء العاملين، مشيدا بما يقوم به الأعضاء من جهود في معالجة القضايا بكافة أنواعها التي تدخل ضمن اختصاص عمل الهيئة.وبين آل الشيخ أن الهيئة قد تميزت بقيامها بهذه الشعيرة، مؤكدا بأنها مسؤولية عظيمة وأن الحمل كبير ولا يستطيع أداء هذه المهمة إلا من آتاه الله الصبر والقدرة والإيمان متمسكا بالعقيدة الصافية الصالحة وأن هذه الرسالة لن تتم إلا من خلال تحقيق التوحيد والعمل به ظاهرا وباطنا، مشيدا بما تنعم به هذه البلاد من نعمة الإيمان والأمان.وأضاف «نحمد الله سبحانه وتعالى أن مكننا وإياكم من إقامة هذه الشعيرة في بلاد أنعم الله عليها بولاة أمر يحكمون فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيمون فينا العدل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويمكنون من قام بهذه الشعيرة ويقيمون حدود الله، مشيدا باهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح بهذا الجهاز والعاملين فيه ودعمه المتواصل له ماديا ومعنويا، وكذلك اهتمام أصحاب السمو أمراء المناطق ومتابعتهم للعمل أولا بأول والإشادة به.وأردف، ولا شك أن هذا الأمن وهذا الاستقرار الذي ننعم به الآن ما كان إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى والتمسك بالكتاب والسنة وإقامة شعائر الله.وأكد أننا الآن في هذا الزمان نعيش ونرى هذه الفتن العظيمة التي تحيط ببلادنا من كل الجهات بلا استثناء، حيث إن شعوبا كانت آمنة مستقرة والآن أصبحت مشردة بسبب مثيري الفتن، مضيفا أن الأعداء فشلوا أن يأتوا هذه البلاد من خارج الحدود وفشلت جميع قواتهم فحاولوا أن يأتوا أبناءها من الداخل من خلال بعض أصحاب القلوب المريضة.وكان فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ صلاح السعيد رحب في بداية اللقاء بالرئيس العام ومسؤولي الرئاسة وثمن له هذه المبادرة واهتمامه ومتابعته للعمل الميداني أولا بأول وعنايته بالميدانيين.بعد ذلك فتح باب المداخلات، حيث تحدث رؤساء المراكز عن تطلعاتهم ومقترحاتهم في عملهم الميداني، وقد علق الرئيس العام على المداخلات حيث اتسم الحديث بالشفافية والوضوح.