6 محاور للتواصل الإلكتروني في مؤتمر الإعلام الجديد بجامعة الإمام

أحمد الحذيفي (الرياض)

تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤتمر التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد.. الواقع والمأمول.وأوضح مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن المؤتمر يهدف إلى دراسة واقع وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني والإعلام الجديد في المجتمع السعودي، ودراسة المأمول من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني والإعلام الجديد في المجتمع السعودي، وبيان الموقف الشرعي والنظامي من وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، مع بيان أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني والإعلام الجديد، إضافة إلى دراسة الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد، وعرض الخبرات والتجارب المعاصرة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد وإمكانية الإفادة منها في المجتمع السعودي. ونوه الدكتور سليمان أبا الخيل إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد ودورها في المجتمعات، وسبل التوظيف الإيجابي لها، مبينا أن تنظيم الجامعة للمؤتمر يأتي حرصا منها بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد التي باتت تحتل مكانة بارزة في عالم الإعلام، إضافة إلى أن الجامعة اعتادت على إطلاق العديد من المبادرات ذات المضامين الجديدة التي تهم الشرائح المختلفة عبر تنظيم مؤتمرات تناقش قضايا وموضوعات حيوية، تطرح من خلالها رؤى واستراتيجيات تخدم الأجيال الحاضرة والمقبلة، وتحقق تطلعات قادة هذه البلاد.وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول العديد من المحاور، الأول: واقع التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد في المجتمع السعودي، المحور الثاني: المأمول من وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد في المجتمع السعودي، الموقف الشرعي والنظامي من وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد، المحور الرابع: أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد، المحور الخامس: الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد، المحور السادس: الخبرات والتجارب المعاصرة لوسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني والإعلام الجديد، وإمكانية الإفادة منها في المجتمع السعودي.