660 ألف مسجل يستفيد من أجهزة مقاييس الحوار الإلكترونية

التقنية توسع قاعدة المستفيدين من خدمات مركز الملك عبد العزيز

نواف عافت (الرياض)

أكد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على نجاح تجربة مقاييس الحوار الإلكترونية، وهي خدمة أطلقها المركز لقياس مستوى الحوار لدى الشخص، واستفاد منها نحو 660000 من مسجلي استبيانات أجهزة مقاييس الحوار على مختلف أنواعها حتى الآن.وتقدم تلك الأجهزة لمستخدميها إمكانية معرفة مستوى الحوار لديهم وتباينه من شخص لآخر حسب نوع الحوار وأهميته، ومنها مقياس الحوار العام، مقياس الحوار الزوجي، مقياس الحوار التربوي «الطالب»، ومقياس الحوار التربوي «المعلم»، كما تعطي المشارك والمشاركة بعد إجراء المقياس تقييما لمستوى الحوار لديه حسب نوع المقياس مع توجيهات له بطرق تنمية ورفع مستوى الحوار لديه.وقد أبدى الكثير من المستفيدين إعجابهم بهذه الخدمة التي يقدمها المركز في مشاركاته في المناسبات الوطنية من خلال الجناح التعريفي له سواء في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة أو معرض الكتاب أو غيرها من المناسبات التي تجمع شرائح مختلفة ومتنوعة يصعب الوصول إليها، ولذلك حرص مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على إدراج أجهزة قياس لتقييم مستوى الحوار عند الفرد في أغلب الفعاليات واللقاءات التي يقيمها أو يشارك فيها في مناطق المملكة. وأوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام للمركز، أن هذا العدد الكبير الذي حققته تلك الأجهزة وفي هذا الوقت القصير نوعا ما يعكس مدى القبول الذي حازت عليه تلك التجربة، ومدى شغف وقبول المجتمع في معرفة مستوى الحوار لديه، والقبول بثقافة الحوار وتعزيزها، وهي الرسالة السامية التي يعمل المركز من خلال جميع الأنشطة والفعاليات التي ينفذها لتحقيق هذه الرسالة.وقال إن المركز يسعى لنشر ثقافة الحوار وقيم الوسطية والاعتدال وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المركز واستغلال كل ما من شأنه تحقيق إضافة نوعية في نقل رسالة المركز لشرائح المجتمع، واستخدام وسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تويتر واليوتيوب وغيرها.وأكد على أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يحرص على إنشاء ودعم كل ما من شأنه الإسهام في إيصال رسالة المركز من خلال وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع بأيسر الطرق وأكثرها تداولا حتى يسير بخط متواز مع متطلبات وتطورات المجتمع.وأشار السلطان إلى أن وسائل التقنية الحديثة ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين لبرامج المركز، وأن المركز يقدم مبادرات مستمرة في هذا المجال حيث أطلق قناة حوارات المملكة من خلال موقع اليوتيوب العالمي لاستضافة المسؤولين وفتح حوار بينهم وبين المهتمين، وقد تمكن من خلالها المواطنون من طرح جميع استفساراتهم ومقترحاتهم على ضيوف القناة والتحاور مع المسؤول من خلال اليوتيوب.وقد استضافت القناة في أولى حلقاتها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، كما استضافت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف.