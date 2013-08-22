افتتاح مكتب برنامج النقاط المرورية الاتحادي في العين

افتتحت إدارة المتابعة الشرطية بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مكتب برنامج النقاط المرورية الاتحادي، في مبنى شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بمنطقة الخرير بمدينة العين. وصرَّح العقيد محمد سهيل الراشدي مدير مديرية شرطة العين بالإنابة ان افتتاح المكتب بالتعاون والتنسيق مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات من خلال تسهيل معاملات مستفيدي برنامج النقاط المرورية الاتحادي في تلقي المحاضرات التوعوية.

فائدة

وأشار إلى أن البرنامج المروري يعود على المتدرب بالنفع والفائدة في احترام القانون وقواعد السير والمرور وغرس ثقافة الرقابة الذاتية وتطوير مهارات القيادة، ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع والمساهمة في تقليل نسبة الحوادث المرورية من خلال البرامج التدريبية والإسهام في تقليل نسبة العودة لارتكاب المخالفات المرورية.

وفي السياق نفسه أوضح المقدم سيف عبيد الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن البرنامج المروري الاتحادي يهدف إلى إعطاء السائقين فرصةً لإصلاح سلوكهم وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على الالتزام بقواعد السير والمرور، عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية وتوعوية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لإدارة المتابعة الشرطية.

وأفاد المقدم الخييلي أن من شروط الالتحاق ببرنامج النقاط المرورية من ناحية خفض النقاط المرورية يجب أن لا تتجاوز نقاط المتدرب 23 نقطة عند دخول الدورة ولا يسمح بدخول الدورة أكثر من مرة واحدة في السنة لكل سابقة مرورية، وفي حال اجتياز الدورة المقررة عليه سيتم خفض 8 نقاط مرورية فقط. وذكر ان البرنامج التدريبي يتضمن: البرنامج العام ومدته يوم واحد فقط موزع على 3 محاضرات توعية، والبرنامج الخاص ومدته يومان موزعة على 3 محاضرات في اليوم الأول و3 محاضرات في اليوم الثاني.