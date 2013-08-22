ورشة عمل تناقش تطوير نظام جائزة وزير الداخلية للتميز

ناقشت ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، في مقر مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، تطوير نظام جائزة وزير الداخلية للتميز وذلك بمشاركة عدد من المنتسبين على أربع مجموعات من جميع القيادات والقطاعات بوزارة الداخلية.

وقال الرائد عبد الرحمن المنصوري مدير ادارة التميز المؤسسي في الوزارة انه تم استطلاع ومعرفة رأي المشاركين حول معايير الجائزة، سعياً إلى تطوير نظام الجائزة ومراجعة المعايير لتكون أكثر حداثة وتطوراً، وتحقق الأهداف والغايات التي من أجلها تم إنشاؤها ولتكون عاملاً مهماً في حفز الموارد البشرية وتطوير الوحدات التنظيمية بالوزارة.

ولفت إلى توجيهات القيادة الشرطية بضرورة الاستمرار في تطوير وتحسين النظام بمشاركة القادة والموظفين، موضحاً أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة الشرطية بتطوير نظم الإدارة بالوزارة، ورفع كفاءة العاملين فيها.

وأضاف إن عملية تطوير نظام الجائزة سيقوم بها متخصصون في مجال الجودة والتميز، وسيتم في ختام ورشة العمل إعداد تقارير فنية لتطوير النظام.