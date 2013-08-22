تجنبى تعرض طفلك لأشعة الشمس حتى لا يصاب بالضرر

تسألت قارئة مولودى يعانى من احمرار وانتفاخ عينيه واتجاه إحدى عينيه لاتجاه آخر فهل هذا طبيعى؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال، قائلا قد يحدث فى أثناء كثيرة انتفاخ فى عين ورأس المولود، بسبب الضغط عليه أثناء الولادة وبجانب ذلك فعضلات العين عند المولود لا تكون قوية بما فيه الكفاية لذا يحدث عدم التوافق أو الاستقرار لها معينة وهذه كلها أمور طبيعية يمكن التخلص منها بدون أى أذى أو ضرر للمولود، وينتهى الأمر عندما يبلغ المريض عمر 6 أشهر فهناك سلسلة عديدة من التغيرات قد يشعر بها المولود، وتقلق الأم ولكنها تكون عادية غير مثيرة للقلق قد يحدث جفاف وتقشف فى جلد المولود وهذا أمر طبيعى لا يثير القلق، ويجب على الأم الانتباه أن جلد المولود يكون حساس لأشعة الشمس، مع ضرورة معرفة أنه لا يمكن دهان جلد طفلك فى الفترة المبكرة من حياته بالكريمات الواقية من أشعة الشمس لأن هذا يكون ضررا كبيرا عليه فالمواد الدخيلة على جسم الطفل فى تلك الفترة تسىء له أكثر ما تفيده، لذا حاولى تجنبها قدر الإمكان مع ضرورة تنظيف جلد طفلك بقطعة قماش مبللة دافئة لإزالة أى متعلقات قد تعلق به.