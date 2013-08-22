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احذرى من تزايد كمية الصوديوم خلال فترة الحمل

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احذرى من تزايد كمية الصوديوم خلال فترة الحمل احذرى من تزايد كمية الصوديوم خلال فترة الحمل

تسأل قارئة هل ارتفاع نسبة الصوديوم بجسمى يؤثر على حملى وما هى النسبة المناسبة لجسمى؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا إن التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل كثيرة ومتنوعة مما قد يتسبب فى ارتفاع مستوى الكوليسترول لذا لابد من الحد من استخدام الحيوانية حتى يمكن التحكم فى نسبة الكوليسترول وبعض السيدات تفضل استخدام الملح فى طعامها وهذا خطأ كبير قد تقع به الأم لأن الملح يحتوى على الصوديوم وزيادة نسبته بالجسم يؤدى لاحتجاز السوائل بالجسم مما يشكل مخاطر كبيرة على المرأة الحامل، وقد يؤدى ذلك لحدوث تورم بالقدمين وارتفاع ضغط الدم وكلها مواد خطرة على الحامل، ولا يجب أن تزيد كمية الصوديوم عن 3 جرامات يوميا، وهو يتواجد فى الطرشى والشيبسى والبسكويت والملح وفى اللحوم المحفوظة، كما يتواجد فى البلوبيف والبسطرمة والهامبرجر والدجاج المحفوظ وما تحتاجه الحامل الحديد أيضا وبعض السيدات يصيبها الإكثار من تناول الحديد بالإمساك لذا حاولى أن تكثرى من تناول الألياف وأكثرى من شرب الماء لأنه مفيد للجسم ويساعده على التخلص من العديد من المشاكل الغذائية ويمنع حدوث تشقق للجلد أو الجفاف.

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