حرقان فى الأمعاء لا يتركنى ماذا أفعل؟

أرسل قارئ يسأل، أفيدونى أرجوكم لأننى أعانى منذ عامين من حرقان شديد وغير طبيعى فى أمعائى بمجرد خلودى إلى النوم بعد مرور ساعتين او ثلاث ساعات من النوم ،وحينها استيقظ من شه الألم فى أمعائى علما بأننى أصبحت أخفف من كل الأطعمة التى قد تسبب لى الحموضة ولكن بمجرد تناولى العشاء وخلودى للنوم أعانى من حرقان فى الأمعاء؟ فماذا أفعل؟

أكد الدكتور محمد المنيسى استشار أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جميعه أصدقاء الكبد بلندن، أن السبب الأرجح لهذه المشكلة تظهر جليه فى كلمات المريض السائل ،وهى المشكلة الأساسية والمتخفية الغير ظاهره لأغلب اللذين يعانون من حرقان فى المعدة والأمعاء ،وهى أولا عدم علاج الحاله منذ ان يصاب المريض بها ويعتمد على الأدوية التى يصفها الصيدلى فقط لا غير وهو ما يؤدى لتفاقم التهابات الأمعاء ،والمشكلة الأكبر فى النوم بمجرد أن يتناول الشخص عشاؤه والذهاب إلى الفراش فى الحال وهو من اخطر ما يحدث وما يمكن يأتى بنتائج على الأمعاء والمعدة.

والمشكلة أن الكثير من الناس تعتقد أن مجرد تجنبهم لأى أغذية أو مشروبات قد تزيد من حرقان او حموضة المعدة هو فعل كاف كى لا يصابوا بهذه المشكلة فى أى وقت من الأوقات ،وهو أمر صحيح إذا ما تم إكماله بعدم المكوث والركون والنوم بعد تناول أى نوع من الطعام بشكل سريع.

ويجب على الشخص أولا أن يسلم حالته ومرضه للشخص الأجدر منه بعلاجه ،وبعد ذلك يمتنع تماما عن المكوث والجلوس او الركون او النوم والثبات بعد تناوله لطعامه وشرابه فى الحال، ولذلك كى يحمى الأمعاء من المشكلات التى تسببها ويحميها مما بداخلها من أحماض ومكونات تتسبب فى هذه الأعراض الظاهرة.