إصدار إنذارات رسمية إلى عدد قياسى من دور رعاية المسنين ببريطانيا

أصدرت لجنة جودة الرعاية البريطانية، إنذارات رسمية لأعداد قياسية من دور رعاية المسنين العام الماضى بعد أن كشف محققوها عن وجود "معاملة غير مقبولة" لعدد كبير من فئات المسنين الأكثر ضعفا هناك.

وقدمت اللجنة 910 إنذارات إلى مجموعة من دور الرعاية والمستشفيات المتخصصة فى رعاية كبار السن، بارتفاع وصل إلى 43 بالمائة مقارنة بعام 2011.

ووجدت اللجنة، وفقا لصحيفة /ديلى إكسبريس/ البريطانية، أن المسنين يجبرون على النوم فى أسرة قذرة واستخدام كراسى مراحيض متسخة والإقامة فى غرف بلا تدفئة، بالإضافة إلى وجود جروح عند بعض المرضى بدون تفسير منطقى يتم تجاهلها مع عدم إعطاء العلاج المقرر للمصابين بها.

كما اكتشف محققولجنة جودة الرعاية أيضا ان بعض العاملين فى تلك الدور والمستشفيات يزورون التقارير الطبية ويخفقون فى التحقيق بشأن ادعاءات إساءة معاملة المسنين.

تأتى تلك الإنذارات الرسمية فى أعقاب 35 ألف عملية تفتيش قام بها محققو اللجنة. واتضح أن نحو90 بالمئة من جوانب القصور تحدث فى دور رعاية المسنين أو ترتبط بالمسنين الذين يعالجون فى المنزل.