طريق السلام .. كابوس يقلق سكان «الفيصلية»

سامي المغامسي (المدينة المنورة)
ما إن يقترب العام الدراسي الجديد، حتى تنتاب حالة من الرعب سكان حي الفيصلية بالمدينة المنورة، خوفا على أبنائهم عند اتجاههم إلى المدارس وعند عودتهم منها، عندما يعبرون طريق السلام السريع، خصوصا أن الطريق يعد من الخطوط الحيوية ويربط حي العزيزية والجرف وجامعة طيبة وحي السلام، ما جعل الأهالي يطالبون الجهات المختصة بالتدخل العاجل، ليسمعوا ما يطمئنهم قبل بدء العام الدراسي.عبدالعزيز مسند المغامسي من سكان الحي، أفاد بأن هناك كثيرا من الإشكاليات التي يتعرض لها صغار السن عند الذهاب والعودة من المدارس، خصوصا من يدرسون في المرحلة الابتدائية، مؤكدا أن أبناءه عاشوا معاناة طيلة العام الدراسي المنصرم بسبب طريق السلام السريع الذي يحصد أرواح العابرين - على حد قوله.وأشار إلى أن عددا من طالبات جامعة طيبة يواجهن نفس المشكلة، دون اكتراث بعض السائقين الواقفين في الطريق المقابل لعبورهن الطريق السريع، مبديا أسفه الشديد بسبب الجهات المختصة التي لم تحرك ساكنا، وبقي حصاد الأرواح البريئة مستمرا، دون رفع الضرر أو إيجاد حلول عاجلة تحد من هدر الدماء على الطرق.من جانبه، أكد أحمد سعود الأحمدي على ضرورة إنشاء جسر للمشاة يربط الحي، بحي الفصيلية النازل، خاصة أنه يعد من الطرق الحيوية التي تكتظ دائما بالسيارات مع العلم أن السرعة المحددة هي 100 كيلومتر.ونوه بأن أمانة المدينة المنورة أشارت منذ عدة سنوات إلى أن المشروع ستتم ترسيته على أحد المقاولين قريبا ولكن لم ينفذ، مبينا أن المخرج الرئيس على طريق الفيصلية في السلام توجد به أخطاء هندسية، ودائما ما تقع حوادث للسائقين القادمين من الحي للوصول إلى التقاطع المتجه إلى الطريق النازل.في المقابل صرح رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح الردادي، أن المجلس قد أقر بتأخر وتعثر المشروع، لوجود خدمات تعترض مسار الطريق إضافة إلى تداخل بعض أملاك تابعة لإدارات حكومية أخرى، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لإيجاد الحلول المناسبة.إلى ذلك أوضح الناطق الإعلامي لمرور المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي مدير الأمن والسلامة، أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة إنشاء جسر للمشاة، مؤكدا أنه سيتم رفع طلب إلى أمانة المدينة المنورة بعد تقرير اللجنة الذي سيحدد إن كانت هناك حاجة لإنشاء جسر للمشاة.