500 مليون لإنشاء 25 عبَّارة لدرء أخطار السيول

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

تعكف أمانة منطقة المدينة المنورة حاليا على إنشاء 25 عبارة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في المدينة والمراكز والقرى التابعة لها بتكلفة إجمالية تقدر بـ 500 مليون ريال.وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للدراسات والإشراف المهندس عدنان بن أحمد السيد: «تم توقيع العقود لتنفيذ هذه المشاريع مع عدد من الشركات الوطنية»، مشيرا إلى أن إنشاء العبارات في طريق الشريد - السويد بلغت نسبة الإنجاز فيه 85 في المائة، إضافة إلى مشروع استكمال عبارة صندوقية بتقاطع طريق الإمام النسائي مع طريق أحمد بن أبي عبيد الله بنسبة إنجاز بلغت 100 في المائة.وذكر أن المشاريع التي تم تنفيذها تشمل استكمال إنشاء عبارات صندوقية في كل من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق أحمد بن أبي عبدالله، والمعلل بن فضل بمخطط العزيزية، وتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الأمير سلطان بمخطط الشيبية، وأعمال حمايات عند العبارة الصندوقية القائمة بطريق رفاعة بن الحارث البدري، وأعمال حمايات عند العبارة الصندوقية القائمة بتقاطع طريق الإمام ابن ماجة مع طريق ربيع الأنصاري، وأعمال حمايات العبارة القائمة بتقاطع طريق أحمد بن عبيد الله مع طريق عبيد بن عبدالغفار، وإنشاء عبارة صندوقية بمخطط ولد محمد، وإنشاء عبارة صندوقية بوادي الصفراء، وإنشاء عبارة صندوقية بتقاطع كورنيش وادي أبو كبير مع وادي الناصفة، واستكمال عبارة صندوقية بجوار جامعة البيان، وأعمال حمايات بمخطط العزيزية.وأضاف المهندس السيد: «من ضمن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا إنشاء عبارات صندوقية في بتقطع طريق الإمام البخاري مع طريق الملك خالد، وبتقاطع طريق الإمام الترمذي مع طريق الملك خالد، وطريق عبدالله بن أنيس عند تقاطعه مع طريق العيون، وطريق الإمام النسائي مع طريق أحمد بن أبي عبيد الله، وتقاطع طريق الملك سعود مع طريق أحمد بن أبي عبيد الله، وطريق المعلل بن فضل بمخطط العزيزية، وتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الأمير سلطان بمخطط الشيبية، وأعمال حمايات عند العبارة الصندوقية القائمة بتقاطع طريق أحمد بن عبيدالله مع طريق عبيدالله بن عبدالغفار، إضافة إلى أعمال إنشاء عبارات صندوقية في كل من السديرة، الفقرة، الرايس، كذلك تكسية قنوات التصريف بطريق الفقرة - السديرة، وأعمال نيوجيرسي بطريق السديرة - الفقرة، وإنشاء عبارة طريق المدينة - المهد، وإنشاء عبارة بالدائري الثاني بالمدينة المنورة، مشيرا إلى أن أطوال العبارات تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا.