وفاة طفل اختناقاً داخل سيارة أسرته

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

توفي طفل عمره 3 أعوام اختناقا داخل سيارة اسرته بعد ان ظل داخل المركبة لاكثر من ساعتين بعد عودة الاسرة من منتزه العوالي في المدينة المنورة.وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام، أن مركز شرطة العوالي تلقى بلاغا عن وفاة طفل عمره ثلاثة اعوام داخل سيارة أسرته، وعند سماع أقوال أفراد العائلة أفادوا بأنهم كانوا خارج المنزل وبعد عودتهم إلى المنزل غادروا المركبة دون الطفل الذي بقي داخلها لاكثر من ساعتين وبعد ان لاحظوا فقدانه في المنزل عثروا عليه متوفى داخل السيارة اختناقا بفعل الحرارة المرتفعة التي تشهدها المدينة المنورة خلال هذه الأيام.واضاف لم تتهم العائلة أي شخص بالتسبب في وفاة الطفل، مشيرا إلى نقل جثته الى ثلاجة مستشفى الملك فهد وجرى الإيعاز للطبيب الشرعي للكشف عليه وتزويد جهة التحقيق بالتقرير الطبي اللازم، فيما تم رفع كامل الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.